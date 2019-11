Probleem met defibrillatoren Philips in VS

Het betreft de HeartStart XL+ Defibrillator/Monitor, Model 861290. Het apparaat kan bijvoorbeeld weigeren aan te gaan. In oktober stelde Philips gebruikers op de hoogte van de zaak. Het apparaat is in principe wel veilig en kan gewoon in gebruik blijven, zolang er geen problemen voordoen. Als er wel problemen zijn dan moet contact worden opgenomen met Philips.

