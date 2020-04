’€4 miljard staatssteun niet voldoende voor Air France’

Dinsdag stelde topvrouw Anne Rigail van Air France dat de luchtvaartmaatschappij heel snel geld nodig heeft omdat de kas bijna leeg is als gevolg van de coronacrisis. Maar de financiële druk is nog hoger in verband met een garandeerde order van zestig Airbus A220 vliegtuigen, melden ingewijden aan De Telegraaf. „Deze afnameverplichting komt bovenop al reeds toegezegde €4 miljard van de Franse staat, die nooit genoeg zal zijn om daar aan te voldoen”, zegt een hoge bron in Parijs.

Hoewel vliegtuigbouwer Airbus ook steun krijgt van de Franse staat, draait het er bij Air France om dat commerciële partijen geld gaan lenen aan de luchtvaartcombinatie. Overheden mogen vanwege Europese regels omtrent staatssteun voor maximaal 90% van een lening garant staan.

Hogere rente

„De banken zullen stuiten op deze afnameverplichting en dat gaat problemen geven. Vanuit Airbus zien we op korte termijn geen oplossing”, aldus de insider. De afnameverplichting kan leiden tot een hogere rente. Volgens Franse media zouden BNP Paribas en Societé Generale klaarstaan om leningen te verstrekken. Welke Nederlandse banken betrokken zijn voor een lening van €2 miljard aan KLM, is nog niet duidelijk.

Maandag werd bekend dat luchtvaartmaatschappij easyJet in hetzelfde schuitje zit. Daar wil oprichter Stelion Haji-Ioannou voorkomen dat er betalingen richting Airbus gaan. De Britse luchtvaartmaatschappij heeft een order van Airbus Neo-toestellen van €4,5 miljard.

Extra kosten

In december maakte topman Ben Smith van moederbedrijf Air France KLM de A220-order, die naar schatting ruim € 4 miljard bedraagt, definitief. Dat zijn niet de enige kosten, want ook de piloten moet worden opgeleid. Het investeringsprogramma werd toen al ambitieus gevonden, omdat nog moet blijken of de strategie om in te zetten op de zakelijke klanten bij Air France zijn vruchten af zal werpen. De initiële kosten zijn erg hoog, hoewel de toestellen minder brandstof verbruiken.

Air France neemt ondanks de crisis de bestelde A350-vliegtuigen gewoon af, die voor verre bestemmingen ingezet worden, zo meldt een zegsvrouw. Over een paar weken wordt er een nieuwe geleverd. Over de aanbetalingsvoorwaarden van de A220 order doet Air France geen mededelingen. „Net zoals elke luchtvaartmaatschappij moet Air France aanbetalingen doen. Hoeveel en wanneer is vertrouwelijk.” De A220 moet de huidige vloot voor de korte en middellange afstand, de A318 en A319 van Airbus, vervangen.

Fabriek dicht

KLM zou in april een nieuwe Boeing 787 ontvangen uit de fabriek in Charleston. Die fabriek gaat woensdag op slot. In hoeverre dit KLM ontslaat van eventuele betalingsverplichtingen is niet duidelijk.

„We zijn in gesprek over een latere levering en het is nog niet bekend wat de sluiting van de fabriek daarvoor betekent”, aldus een woordvoerder van KLM. Ook de Nederlandse luchtvaartmaatschappij heeft momenteel 90% van de vloot aan de grond staan. Insiders vragen zich af wat voor nut het heeft om een nieuw vliegtuig op te halen, om die vervolgens op Schiphol te parkeren.

Werktijdverkorting

„Het verschil tussen wel en niet afnemen in tijden van corona kan het gevolg zijn van het koopcontract”, zegt luchtvaartexpert Ruud Jansen. „KLM kan deze optie wel hebben en Air France niet. Dan KLM beter onderhandeld hebben, maar dit heeft wel gevolg voor de verdere toekomst. KLM groeit dan niet, Air France wel, terwijl de Nederlandse divisie het beter doet.”

Boeing is in gesprek met KLM over de leveringen. „We hebben dagelijks contact en proberen KLM te steunen.” Bij Air France werkt het personeel momenteel slechts één dag per week, als gevolg van werktijdverkorting. De Franse staat heeft een groot deel van de salarislasten op zich genomen, net zoals in Nederland. Verder heeft de luchtvaartmaatschappij uitstel gekregen van het betalen van bepaalde belastingen, waaronder de vliegtaks.