Premium Het beste van De Telegraaf

Muzikale catfight in Britse koningshuis

Door Pieter Klein Beernink Kopieer naar clipboard

Rivalen op het podium en vriendinnen in het echte leven: Zangeressen Kristina Mkhitaryan (l.) (Mary Stuart) en Aigul Akhmetshina (Elizabeth I). Ⓒ De Telegraaf

Terwijl de wereld vol was van de kroning in Londen werd een Engelse koningin vermoord in Amsterdam. Bloedstollend was de première van Maria Stuarda, zoals de Italiaanse componist Gaetano Donizetti zijn opera uit 1835 over Mary Stuart (1542-1587) noemde. Zij stierf op het schavot door de toorn van koningin Elizabeth I (1533-1603).