Premium Het beste van De Telegraaf

Werkvraag: kan ik vakantiedagen doneren aan hulp voor Oekraïne?

Door Edith van Schie Kopieer naar clipboard

Ik heb een agrarisch bedrijf en veel medewerkers met een Poolse achtergrond. De oorlog in Oekraïne leeft hier enorm. Familie en vrienden van collega’s in Polen zijn druk met het helpen van de inwoners van hun buurland. Nu is het idee ontstaan om vakantiedagen te doneren. Ik vind dat een geweldig idee! Maar kan dat?