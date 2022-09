Premium Het beste van De Telegraaf

Energiebedrijven: sneller compensatie via nota consument

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Honderdduizenden Nederlandse huishoudens lijden onder energie-armoede. Ze wonen in een slecht geïsoleerd huur- of koophuis en hebben daardoor te maken met steeds hogere kosten. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Energiebedrijven proberen huishoudens in nood versneld overheidssteun te bieden voor de geëxplodeerde gas- en stroomnota’s. Die rijkscompensatie zou direct via de energierekening moeten gaan lopen. Huurders krijgen op diezelfde manier al huursteun doorgezet via hun woningcorporatie.