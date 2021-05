Duizenden slachtoffers door nep-sms ’postorderbedrijven’

Gossip

Karin Bloemen geschokt na overval: ’De kogelgaten zitten bij mij in huis’

Karin Bloemen kreeg woensdag de schrik van haar leven. In haar straat in Broek in Waterland vond een hevige confrontatie plaats tussen de politie en de verdachten van de gewapende overval op een waardetransport. „De kogelgaten zitten bij mij in het huis”, vertelde Bloemen donderdag in Op1.