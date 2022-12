’Den Haag werkt aan strengere controles op export chiptechnologie naar China’

De Nederlandse maatregel zou in wezen een bekrachtiging en een mogelijke uitbreiding zijn van het onofficiële verbod op de verkoop van bepaalde technologie aan China. De stap markeert de inspanningen die de VS doen om de militaire ambities en chipfabricage van China te beperken. Vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken weigerden tegen Bloomberg commentaar te geven. Ook het Witte Huis ging niet op de kwestie in.

Nederland en Japan zijn buiten de VS de grootse leveranciers van machines en kennis die nodig zijn om geavanceerde halfgeleiders te maken. Vooralsnog is het Washington nog niet gelukt deze landen volledig mee te krijgen in de houding ten opzichte van China. De nieuwe exportbeperkingen die Nederland overweegt zouden gaan over de verkoop van apparatuur voor het maken van chips van 14 nanometer of nog geavanceerdere chips. Als het tot strengere regels komt, zouden deze in lijn zijn met de Amerikaanse beperkingen die 7 oktober werden aangekondigd, aldus de bronnen.

ASML

De extra beperkingen zouden het Nederlandse bedrijf ASML kunnen raken, al is nog niet precies duidelijk hoe. Het bedrijf uit Veldhoven is een van ’s werelds belangrijkste leveranciers van machines die nodig zijn om geavanceerde halfgeleiders te maken. China was vorig jaar goed voor circa 15 procent van de omzet van het bedrijf. Washington heeft enige invloed op Nederland omdat ASML in de VS gemaakte componenten gebruikt.

Sinds begin oktober hebben Amerikaanse ambtenaren gedreigd dat als bondgenoten niet voldoen aan de nieuwe exportcontrolemaatregelen, zij de verkoop van apparatuur aan China waar zelfs maar de kleinste hoeveelheid Amerikaanse technologie in zit kunnen verbieden.