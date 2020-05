CPB: duikeling werktijd door corona

Volgens het Centraal Planbureau (CPB) werden er eind maart gemiddeld 13 procent minder uren per week gewerkt dan begin maart. Door de intelligente lockdown was de terugval in het aantal gewerkte uren groter dan in voorgaande recessies.

Vooral in de sectoren horeca, detailhandel, vervoer en cultuur daalde het aantal gewerkte uren sterk. Verder blijkt dat de daling bij zelfstandigen, die oververtegenwoordigd zijn in deze sectoren, sterker was dan bij werknemers. Ook daalde het aantal gewerkte uren van vrouwen meer dan dat van mannen, constateert het CPB, dat daarnaast opmerkt dat de daling in gewerkte uren in april weer is gestabiliseerd.

De impact op de werkgelegenheid is voorlopig nog beperkt gebleven. De werkzame beroepsbevolking is de afgelopen tijd nog niet heel veel kleiner geworden, merkt het CPB op. Dit heeft mede te maken met de bijzondere beleidsmaatregelen. Inmiddels is door 114.000 bedrijven met 1,7 miljoen werknemers een aanvraag gedaan voor de NOW-steunregeling en maken ongeveer 350.000 zelfstandigen gebruik van de Tozo-regeling. Dat betekent dat de werkgelegenheid van ruim 20 procent van de 9,5 miljoen werkenden in Nederland op dit moment financieel wordt ondersteund door de overheid.

De deskundigen van het CPB geven aan dat inmiddels duidelijk is dat dit geen "V-vormige crisis" is, met een snel herstel. Hierbij speelt mee dat bepaalde contactbeperkende maatregelen nog lang van kracht zullen zijn. De werkloosheid zal waarschijnlijk sterk gaan oplopen, zowel door een dalende vraag naar arbeid als door een grote verschuiving van personeel van krimpende branches naar andere sectoren. Hoeveel de werkeloosheid toe gaat nemen, is evenwel nog onbekend. Het CPB kiest ervoor om de komende tijd maandelijks met rapporten te komen over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.