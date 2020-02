Lotus verkoopt miljard koekjes in VS

De opbrengsten liepen met ruim een tiende op tot bijna 613 miljoen euro. Onder de streep hield Lotus vorig jaar bijna 76 miljoen euro over. Dat komt neer op een kleine 12 procent meer winst dan in 2018.

Vooral bij Lotus Biscoff was sprake van stevige groei. Dit is de internationale naam van speculoos. Biscoff betreft een samentrekking van ’Biscuit with coffee’.

Peijnenburg

Met de in Nederland populaire ontbijtkoek ging het minder, al bleven de opbrengsten hier wel stabiel. Onder meer het merk Peijnenburg is van Lotus. Door middel van een begin dit jaar uitgebracht reclamespotje met zanger Frans Bauer hopen de Belgen de verkopen van Peijnenburg aan te kunnen jagen.