Wall Street blijft dicht bij huis

Rond 20.00 uur stond de Dow Jones-index 0,1% lager. Techbeurs Nasdaq steeg 0,3%. De breder samengestelde S&P 500-index klom 0,1%.

Het aantal eerste uitkeringsaanvragen in de VS steeg vorige week met ruim 1,5 miljoen, na een bijgestelde toename met 1,57 miljoen een week eerder. Het cijfer viel hoger uit dan verwacht, want economen rekenden op bijna 1,3 miljoen aanvragen. Het is de dertiende week op rij dat het aantal aanvragen boven de miljoen ligt. Het is wel de elfde week op rij dat de aanvragen lager uitkomen dan in de week daarvoor.

Verder werd bekend dat de industriële bedrijvigheid rond de stad Philadelphia deze maand onverwacht groei laat zien, na de krimp in mei. Vanwege de versoepeling van de coronamaatregelen openen veel bedrijven weer de deuren.

Carnival en Kroger

Cruisemaatschappij Carnival (-2,3%) kwam met cijfers over het afgelopen kwartaal. Er werd een nettoverlies van bijna 4,4 miljard dollar geleden. Carnival verwacht ook voor de rest van het jaar verliezen door de crisis, omdat daardoor zijn cruiseschepen voor anker liggen.

Kroger (-6,1%) opende eveneens de boeken. Het supermarktconcern gaf aan geen prognoses voor het gehele jaar te kunnen vanwege de onzekerheid door de coronacrisis.

Delta

Delta Air Lines (-0,5%) hoopt volgend jaar tegen de lente break-even te draaien. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij meldde donderdag dat het vanwege stijgende vraag de vluchtcapaciteit kan verhogen, en is van plan ongeveer duizend vluchten per dag toe te voegen op de vluchtschema’s van juli en augustus. Delta verwacht tegen het einde van september ongeveer op 30% van het aantal vluchten te zitten dat het vorig jaar rond die tijd uitvoerde.

