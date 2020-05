Productie Nederlandse industrie gekelderd

De inkoopmanagersindex die Nevi maandelijks samenstelt, zakte vorige maand naar een stand van 41,3 van 50,5 in maart. Dat is het laagste cijfer sinds mei 2009. Een stand boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp. De productieomvang ging daarbij in het sterkste tempo omlaag sinds het begin van het onderzoek in 2000.

Hard geraakt

„De Nederlandse industrie wordt hard geraakt door de coronacrisis”, zegt Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN Amro. „Hoewel de industriële productie in april in recordtempo afnam, zijn er duidelijke aanwijzingen dat dit pas het begin zou kunnen zijn. Ondanks maatregelen van het kabinet om banen te behouden, nam de werkgelegenheid af in het snelste tempo sinds juli 2009. Naar verwachting herstelt de vraag naar industriële goederen voorlopig niet. Om die reden hebben veel ondernemers tijdelijke medewerkers weggestuurd, terwijl ze enkele maanden geleden nog zoveel moeite deden om personeel te vinden. Het lijkt erop dat de Nederlandse industrie zich schrap zet voor een nog grotere dreun. Alles wijst er helaas op dat het ergste nog moet komen.”