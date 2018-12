Voormalig orkestdirecteur wordt tijdelijk NBA-baas

Onder leiding van Mannak, die met een jaarsalaris van €219.000 ver boven de Balkenendenorm zat, raakte HET Symfonieorkest financieel aan de afgrond. De doelstellingen van het orkest waren veel te ambitieus en toekomstige inkomsten te hoog ingeschat. Daarnaast vergaloppeerde het orkest zich aan de kosten van een automatiserinsproject, waarbij het orkest geadviseerd werd door de zoon van Mannak. Overigens had Mannak dat wel netjes gemeld.

Na een vernietigend rapport van bureau Berenschot in 2015 legde Mannak per direct zijn functie neer. Berenschot concludeerde dat de leiding veel te optimistische inschattingen had gemaakt. Overigens was niet alleen directeur Mannak te enthousiast. Hij kreeg carte blanche van de raad van commissarissen met als voorzitter voormalig KNVB-baas Henk Kesler en de Provinciale Staten van Overijssel gaven enthousiast €5 miljoen subsidie voor alle initiatieven.

Nieuwe voorzitter

Op de vraag aan de NBA of Mannak met dit verleden de geschikte tijdelijke directeur is bij een beroepsvereniging die hard bezig is om het vertrouwen terug te winnen, antwoordt een woordvoerder dat er goed gekeken is naar het verleden van de Mannak.

De interim-directeur neemt voor negen maanden de taken van Anne-Marike van Arkel waar, die 1 februari vertrekt. Hij zal zich vooral bezig houden met lopende zaken. De definitieve directeur wordt pas gekozen als de nieuwe voorzitter van de NBA in juni aantreedt. Waarschijnlijk wordt dat Deloitte-partner Marco van der Vegte (50), die vorige maand is verkozen tot bestuurslid.