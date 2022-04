Geen zakcentje voor op de meubelboulevard: toeslag en voorlopige teruggaaf pas ná Pasen overgemaakt

Vanwege Goede Vrijdag is de betaling over het paasweekend heen getild. Ook de maandelijkse toeslagen, waaronder de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag, worden na Pasen uitbetaald, op woensdag 20 april.

Snelle aangiftes

Ondertussen loopt het aangifteseizoen volop door. Snelle aangevers, die uiterlijk 1 april hun aangifte hebben verstuurd, kunnen voor 1 juli bericht van de Belastingdienst ontvangen. Degenen die daarna hun aangifte indienen kunnen ergens in de zomerperiode rekenen op een bericht. „Wij streven ernaar dit ook zo snel mogelijk te doen, maar uiterlijk voor 1 september,” zegt een woordvoerster van de Belastingdienst.

Nog 3 miljoen

Tot nu toe hebben ruim 5 miljoen Nederlanders de jaarlijkse belastingaangifte gedaan. Dat betekent dat zo’n 3 miljoen Nederlanders het klusje nog moeten klaren. De meeste aangiftes (78%) zijn tot nu toe binnen gekomen via de website van de fiscus. 12% van de aangiftes is ingediend door intermediairs, zoals een fiscalist of accountant. Minder dan 1% is op papier ingeleverd bij de belastingdienst, maar toch waren dat nog bijna 20.000 aangiften tot nu toe.

Uitstel

Wie de deadline van 1 mei niet gaat redden, kan uitstel aanvragen bij de Belastingdienst. Wie uitstel krijgt, heeft tot 1 september 2022 om aangifte te doen. Wel wordt over het eventueel te betalen bedrag vanaf juli dit jaar 4% rente berekend.