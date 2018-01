’Overname door Shell kost Eneco klanten’

Ⓒ TLG ARCHIEF

Voorvechters van duurzaamheid zijn hopeloos verdeeld over de vraag of ze nu blij zouden moeten zijn met een overname van Eneco door Shell of de noodklok moeten luiden. Het oordeelt loopt uiteen van een ’rampscenario’ tot een ’heel goede stap’ voor de duurzame strategie van Shell.