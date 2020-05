Beursnieuweling CM.com koopt chatbotbedrijf

Dat maakt CM.com dinsdagochtend bekend. De overnameprijs is inclusief extra betalingen die de huidige eigenaren krijgen als er bepaalde financiële resultaten worden behaald.

Het makkelijker kunnen financieren van toekomstig overnames via aandelenuitgiftes was een belangrijke reden achter CM.coms beursgang in februari via de omgekeerde overname van beurshuls Dutch Star Company One.

De Bredase maker van software voor e-commercetransactie denkt zich met de aquisitie te versterken op de markt vooor klantencontacten en maakte vorig jaar €6 miljoen omzet. De twee nog actieve oprichters bij CX Company, die samen ongeveer de helft van de aandelen in handen heben, blijven voorlopig verbonden aan het bedrijf dat 50 fte telt en actief is in Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.