Consument kiest goedkopere, minder zekere hypotheek

Begin dit jaar kozen consumenten nog massaal voor twintig jaar vast (50%) en dertig jaar vast (19%). Maar nu is die keuze voor twintig jaar vast meer dan gehalveerd (24%). Voor dertig jaar vast is het nog maar een derde (6%) van wat het was.

De meeste mensen kiezen nu voor tien jaar vast. Begin dit jaar was dat nog 18%, inmiddels is dat 48% van de mensen. Ook het aantal hypotheeksluiters dat kiest voor variabele rente neemt toe: van 1% naar 6%.

Rentestijging

Oorzaak is de stijging van de hypotheekrente, zo schrijft Van Bruggen Adviesgroep. Al zit daar wel een opmerkelijke kant aan: het verschil tussen tien en twintig jaar vast is namelijk nagenoeg ongewijzigd gebleven. Die schommelt het hele jaar ongeveer tussen de 0,35% en 0,4%. Voor tien jaar extra zekerheid betaal je dus slechts iets meer rente. „Het lijkt er dus op dat veel consumenten de kans groot achten dat over tien jaar de hypotheekrente op ongeveer hetzelfde niveau staat als nu of lager”, aldus Van Bruggen Adviesgroep.

De adviesketen zegt dat dit een reële mogelijkheid is, maar dat er ook ander scenario’s zijn. Zo kan de rente over tien jaar ook een stuk hoger zijn dan nu. „Wat de renteontwikkeling bijvoorbeeld in het afgelopen jaar heeft aangetoond, is dat de rente een hele grillige ontwikkeling door kan maken. Inschatten waar de rente over tien jaar op staat is, dan ook meer een loterij.”