Beleggers op Damrak slaan chips in; buik vol van voeding

De AEX-index wint rond kwart voor elf 0,6% op 685,9 punten. Daarmee komt de jaartop van vorige maand op 689 punten weer in zicht. De Midkap-index dringt het verlies terug naar een min van 0,2% op 1000,98 unten.

Elders in Europa is de stemming nog steeds negatief. Frankfurt en Parijs dalen tot 0,4%.

Op Wall Street maakten de aandelenmarkten gisteravond een terugtrekkende beweging. Beleggers in de VS kropen in hun schulp vanwege de toegenomen zorgen over de economische impact van de coronabesmettingen. De futures in de VS wezen voor vanmiddag op hogere standen.

In Duitsland is het aantal nieuwe coronabesmettingen in de afgelopen 24 uur verdubbeld ten opzichte van een dag eerder. Het Robert Koch Instituut (RKI) meldde woensdagochtend bijna 16.000 nieuwe gevallen. Dinsdag besloten bondskanselier Angela Merkel en de deelstaatpremiers dat de lockdown in Duitsland wordt verlengd tot 18 april. Ook in Nederland, Frankrijk en Italië werden de lockdowns verlengd.

Het nieuws dat een containerschip onder Panamese vlag dat op weg was naar Rotterdam het Suezkanaal heeft geblokkeerd, waardoor er een file aan schepen is ontstaan, deed het sentiment ook geen goed. Vooral de brede industrie kan last gaan krijgen als het oponthoud langer gaat duren.

Chips in trek

In de AEX schiet ASML 5,2% omhoog na de aankondiging van de miljardeninvestering die de Amerikaanse chipgigant Intel, een klant van de chipmachinefabrikant uit Veldhoven, gaat doen met onder meer de bouw van nieuwe fabrieken in de Amerikaanse staat Arizona. Branchegenoot ASMI viel daardoor ook in de smaak met een koerssprong van 6,7%. Chipfonds Besi ging in de slipstream 3,1% vooruit. Volgens Corné van Zeijl, analist bij Actiam, is de investeringslust bij Intel een positief teken voor de gehele chipsector. Analisten bij Credit Suisse benadrukken dat ASML en ASMI flink profiteren van het voornemen bij Intel om zijn capaciteit fors uit te gaan breiden.

Uitzender Randstad volgt op afstand. De uitzender krijgt er 1,3% bij.

RD Shell dat dinsdag al flink terrein moest prijsgeven vanwege de afkoeling van de olieprijs, veert 0,5% op.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield kijkt tegen een verlies van 0,9% aan.

Just Eat Takeaway zit in de achterhoede. De koers van de maaltijdbezorger loopt 1,7% terug. Unilever en Heineken raken beide 1% kwijt.

KPN daalt 0,8%. Het telecomconcern liet dinsdag nog een turbulent beeld zien na een deal met APG die de overnamefantasie in de weg zat.

Ahold Delahaize koerst 1,1% lager ondanks de consolidatie in de sector. Het Franse supermarktconcern Carrefour heeft samen met andere investeerders Grupo BIG Brasil voor €1,1 miljard overgenomen.

Bij de middelgrote fondsen behoort Galapagos tot de grotere dalers met een achteruitgang van 1,7%.

Luchtvaartconcern Air France KLM poetst het verlies weg en dikt 0,5% aan. Basic-Fit doet het goed met een winst van 2%.

