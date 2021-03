Damrak belt Just Eat af en koopt ASMI

De AEX-index wint om half twee 0,6% op 685,9 punten. Daarmee komt de jaartop van vorige maand op 689 punten weer in zicht. De Midkap-index wint nipt op 1003,5 punten.

Frankfurt en Parijs dalen tot 0,6%. De laatste Britse consumentenprijsindex blijft achter bij verwachtingen, de FTSE 100-index daalt 0,2%.

In de Aziatische handel is de Nikkei 2% gekrompen. Shanghai verliest 1,3% en de CSI-300 noteert 1,6% verlies. Aziatische chipmakers daalden: Intel bouwt zijn nieuwe productie die ook voor andere producenten gaat werken uit in de Verenigde Staten.

Handelsspanningen tussen de VS en China lopen op. Peking publiceerde een rapport over de situatie van mensenrechten in de Verenigde Staten.

Dat overzicht, met expliciete kritiek op de trage aanpak van de coronacrisis en verwijzing naar de Amerikaanse democratische teloorgang, volgt een week na de harde clash tussen beide delegaties in Anchorage.

New York hoger

De futures in New York tonen winst bij beursopeningen om half drie van 0,3% voor de Dow en 0,8% voor de Nasdaq. Het laatste ordercijfer voor duurzame goederen valt tegen: een daling met 1,1% over februari waar de markt rekende op 0,8% toename.

Beleggers reageren ook op positieve signalen van Federal Reserve-bestuurder Lael Brainard, die ’significante’ groeiversnelling ziet in Noord-Amerika. Minister van Financiën Yellen voorziet ’volledige werkgelegenheid in 2022’.

Op Wall Street sloten beurzen dinsdag lager. Vooral sectoren die het van cyclisch herstel moeten hebben verloren terrein. Na 75% jaarstijging in de S&P 500 wordt makkelijk „vergeten dat veel goed nieuws al in de koers is ingeprijsd”, stelt marktanalist Simon Wiersma van ING.

De Amerikaanse 10-jaars staatsrente komt 2 basispunten af tot -1,65%. Nederlandse staatsschuld geeft ook minder rente (-0,278%). ,,Een tijdelijk risk-off signaal”, zo de ING-econoom.

Opnieuw sterkt de dollar aan, met 0,1% tot $1,18330. Het Britse pond verzwakte na het consumentencijfer 0,5% tegen de dollar bij $1,36880.

Olie herstelt

De prijs van Brent-olie stijgt 2,8% tot $62,20, na 5% daling dinsdag. De totale blokkade door het Taiwanese 200.000 ton grote containerschip Ever Given in het Suez-kanaal, met bestemming Rotterdam, vergt zijn tol, stelt ABN Amro-energiespecialist Hans van Cleef.

„Er gaat best wat olie door het Suezkanaal. Een blokkade betekent omvaren en dus hogere transportkosten. Toch verbaast het mij niet als het ook deels weer kopen van posities is, na de sterke prijsdalingen van gisteren en vorige week.”

Analisten voorzien dat meer sectoren getroffen worden: de toelevering van onderdelen stokt. Boskalis zou met dochter Smit-Salvage betrokken zijn bij het vlottrekken.

Coronazorgen

In Duitsland is het aantal nieuwe coronabesmettingen in de afgelopen 24 uur verdubbeld. Het Robert Koch Instituut (RKI) meldt bijna 16.000 nieuwe gevallen.

Dinsdag besloten bondskanselier Angela Merkel en de deelstaatpremiers lockdown te verlengen tot 18 april.

Voor het paasweekeinde voert Duitsland toch een versoepeling in, meldt Der Spiegel. Nederland, Frankrijk en Italië verlengden hun beperkingen. Nieuwe lockdowns ,,schetsen een somber beeld over het tempo van het economisch herstel in de eurozone”, aldus analist Simon Wiersma van ING.

Chips in trek

In de AEX schiet ASML 5,2% omhoog. De Amerikaanse chipgigant Intel, een klant van de chipmachinemaker uit Veldhoven, investeert $20 miljard in onder meer de bouw van twee fabrieken in Arizona. Het breidt ook uit in Europa.

Branchegenoot ASMI stijgt 7%. Chipfonds Besi gaat 4,5% vooruit.

Volgens Corné van Zeijl, analist bij vermogensbeheerder Actiam, is de investeringslust bij Intel een „positief teken voor de gehele chipsector”.

Ook analisten bij Credit Suisse zien dat ASML en ASMI flink profiteren. Wim Zwanenburg van Stroeve & Lemberger verwacht dat het Nederlandse NXP, hofleverancier aan autoproducenten, vanmiddag in New York stijgt. ,,Vooral aandelen in de autosector, die al maanden tekorten heeft, zullen gaan profiteren”, voorziet de tech-analist.

Uitzender Randstad (+2,2%) volgt op afstand.

RD Shell, dat dinsdag terrein moest prijsgeven na afkoeling van de olieprijs, veert 0,4% op.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield plust 1,2%.

Just Eat Takeaway zit echter in de achterhoede (-2,1%). Indexzwaargewicht Unilever en Heineken raken respectievelijk 1,3% en 0,7% kwijt.

Ahold Delahaize koerst 0,7% lager. Het Franse supermarktconcern Carrefour kocht met investeerders Grupo BIG Brasil voor €1,1 miljard.

Galapagos achteraan

Bij de middelgrote fondsen behoort Galapagos tot de grotere dalers met een achteruitgang van 1,7%.

Luchtvaartconcern Air France KLM dikt 0,5% aan. Basic-Fit doet het goed met een winst van 2%.

Chemisch technologiebedrijf Avantium wordt 4% meer waard bij de kleine fondsen.

Gaan de aandelenbeurzen de komende maanden verder stijgen? En wat zijn interessante aandelen? Twee beursexperts geven donderdagavond hun visie tijdens een DFT seminar. Meld je hier aan.