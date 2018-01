‘Deloitte begeleidde fraudeurs’

Dit melden bronnen dichtbij het strafrechtelijk onderzoek, dat eerder deze week leidde tot een inval van de fiscale opsporingsdienst FIOD bij Finles in Utrecht.

Hoogleraar fiscale economie Peter Kavelaars, tevens partner bij Deloitte, begrijpt niet waar het bij Finles is misgegaan. „Normaal gesproken worden dit soort constructies vooraf altijd afgestemd met de fiscus”, aldus Kavelaars, die de casus niet zegt te kennen. Gevraagd naar de rol van Deloitte reageert hun woordvoerster per mail: „Wij kunnen niet ingaan op cliëntenaangelegenheden”.

Dividenduitkeringen

Het FIOD-onderzoek draait om zo’n €300 miljoen aan dividenduitkeringen, afkomstig van een Luxemburgs bedrijf aan een Finles-fonds. Finles sluisde het dividend door aan de enige deelnemer van het beleggingsfonds: het zieltogende Amerikaanse pensioenfonds Bluegrass. Volgens het Openbaar Ministerie is over deze winst uiteindelijk nergens dividendbelasting afgedragen, waardoor het beleggingsbedrijf beschuldigd wordt van belastingfraude met een omvang van €45 miljoen. Het OM reageert niet op vragen over onderzoek naar eventuele betrokkenheid van Deloitte.

Marktkenners zijn overigens niet verbaasd over de FIOD-actie bij Finles. „Het afvoerputje van vermogensbeherend Nederland”, zo noemt de directeur van een grote investeringsmaatschappij het Utrechtse bedrijf. Ook het feit dat het bewuste fonds van Finles slechts één deelnemer kent, geeft volgens ingewijden te denken. „Bedrijven als Finles laten hun vergunning gebruiken voor beleggingsconstructies waarvan ze de consequenties zelf niet kunnen overzien.”

Ben Bot en Gert Jochems

Overigens blijkt afgelopen jaar bij Finles niet alleen president-commissaris en ex-minister Ben Bot te zijn opgestapt, maar vier maanden later ook z’n opvolger. „Mijn stijl van aansturing paste niet bij de onderneming”, verklaart Gert Jochems, voorheen werkzaam bij AFM, zijn vertrek.

Lees ook: Oud-minister Ben Bot verzeild in fraude-onderzoek