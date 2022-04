Derving woongenot niet vergoed

In het bedrag dat bij het financiële klachteninstituut Kifid werd geëist zat naast gemist woongenot, ook een vergoeding voor opgenomen snipperdagen en de tijd die was besteed aan correspondentie over deze schade.

Het Kifid concludeerde dat deze eis niet wordt gedekt door de verzekering waar de bewoner bij is aangesloten. Zo was niet voldoende onderbouwd wat er door het opnemen van snipperdagen en correspondentietijd aan inkomsten was misgelopen.

Deze zaak maakt meteen duidelijk dat een eigenaar tussen de wal en het schip kan vallen, als diens woning onderdeel uitmaakt van een VVE. Hij heeft namelijk woonverzekeringen lopen via de VVE, waardoor er verschil van inzicht bestaat over bijvoorbeeld al het vaststellen van de schade. Behalve administratief verschil van inzicht, heeft de eigenaar ook lang moeten wachten tot het bezoek van een expert. Dit zorgde voor de nodige frustraties.

Na het advies om de vloerbedekking te laten drogen met zelf gehuurde ventilatoren, werd na lang aandringen van de eigenaar pas een professioneel bedrijf ingehuurd. Het drogen en herstellen van de woning duurde een half jaar.

De eigenaar zegt wekenlang in een bouwput te hebben gewoond met 24 uur per dag het lawaai van droogapparatuur. Pas na lang aandringen kreeg hij vervangende woonruimte van de verzekeraar.