Groei Aalberts zet door

De organische omzetgroei kwam in de afgelopen drie maanden net als in het eerste halfjaar 17% hoger uit dan een jaar eerder. Het orderboek dat eind juni nog een jaargroei van 59% liet zien, was eind september nog 54% dikker was dan een jaar eerder. Ten opzichte van dezelfde periode 2019 is de voorraad aan orders nog 59% toegenomen. Bedragen noemde Aalberts niet. Marges liggen ’op een goed niveau’ als gevolg van prijsaanpassingen en investeringen zijn opgeschroefd.

Afgezien van ’enkele kleine leveringsvertragingen’, levert schaarste aan materiaal en mankracht binnen de toeleveringsketen volgens het bedrijf nog steeds geen ernstige problemen op, al vraagt het onderwerp ’veel aandacht en inspanning’ binnen Aalberts.

Zonder cijfers te noemen meldt het bedrijf op alle markten goede resultaten, met een recorddikte voor het order boek voor de chipmarkt en herstel op de industriële markt, de echter nog niet helemaal op het niveau van voor de corona-uitbraak is.

Reshoring

Aalberts signaleert een trend dat bedrijven productie weer dichter naar de eigen thuismarkten brengen, en investeert ook zelf meer in versterking van de capaciteit in West- en Oost-Europa, het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika.