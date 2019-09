Randstad ziet de vraag naar medewerkers op finance- en accountingafdelingen flink toenemen. Het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics voorspelde eerder al dat het aantal banen in deze vakgebieden tussen 2016 en 2026 met 10 procent zou toenemen. Ook de salarissen in het vakgebied stijgen snel als gevolg van de toegenomen vraag.

