Vakantiewerk loont meer deze zomer

Het gemiddelde uurloon deze zomer van Nederlanders tussen 15 en 27 jaar komt volgens de berekeningen van het uitzendbureau uit op zo’n 9,26 euro, 0,75 euro meer dan in de zomer van vorig jaar. Werkgevers krijgen mede dankzij de hogere vergoeding duizenden sollicitaties meer binnen. Promotiewerk is het populairste vakantiebaantje onder de jonge Nederlanders. Verder staan ook baantjes in winkels, horeca en binnen de logistiek hoog op de lijst.

Voor jongeren in de provincie Zuid-Holland ligt gemiddeld de hoogste beloning klaar. Jongeren uit Noord-Holland moeten de meeste moeite doen om aan de slag te komen. Zij verstuurden volgens de uitzender gemiddeld de meeste sollicitatiebrieven.