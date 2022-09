Sojateelt verdubbeld; totale oppervlakte eiwitrijke gewassen groeit fractie

Sojabonen worden net als lupinebonen in Nederland vooral geteeld voor menselijke consumptie. Soja voor veevoer wordt geïmporteerd, veelal uit Zuid-Amerika en de Verenigde Staten.

Soja en eiwitrijke gewassen voor menselijke consumptie is belangrijk voor de eiwittransitie, die ernaar streeft dat consumenten in Europa meer eiwitten uit plantaardige voeding halen in plaats van dierlijke voeding. Nederland volgt het advies van de Gezondheidsraad op en streeft ernaar dat de bevolking in 2030 60% van de eiwitten uit plantaardige voeding haalt en maximaal 40% uit dierlijke. Dat is nu nog andersom.

De teelt van eiwitrijke gewassen blijft ook nog ver achter bij dat streven. In Nederland wordt 9500 hectare eiwitrijke gewassen verbouwd, dat is een half procent van de totale landbouwoppervlakte en een groei van slechts 1% ten opzichte van 2021.

Groenbemester

Eiwitrijke gewassen spelen niet alleen een belangrijke rol in de voedseltransitie. Zij zijn ook essentieel voor het streven naar kringlooplandbouw. Zij worden daarom ook verbouwd als groenbemester.

Zo’n groenbemester is luzerne en dat is ook het meest geteelde eiwitrijke gewas. In 2022 bestond 6700 van 9500 hectare aan eiwitrijke gewassen uit deze groenbemester. De teelt van luzerne neemt wel al jaren af, dit jaar ook weer een daling van 8%.

Veldbonen en lupine werden juist populairder bij akkerbouwers. Zo groeide de oppervlakte veldbonen met 36% tot 2020 hectare en het aantal hectare lupine steeg van 84 hectare vorig jaar naar 120 hectare dit jaar.