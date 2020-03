'Herstelpoging op Damrak door stimuleringshoop'

De future voor de AEX stond zo’n 2% hoger op grofweg 500 punten.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde aan dat hij dinsdag een pakket "verstrekkende" maatregelen bekend zal maken ter ondersteuning van de Amerikaanse economie, die hard is geraakt door de virusuitbraak. De aankondiging van Trump volgde op de zwaarste koersverliezen op Wall Street sinds de financiële crisis van 2008. De Amerikaanse openingsindicatoren wijzen momenteel op een herstel voor de New Yorkse beurzen.

Bekijk ook: Zwarte maandag voor beleggers

De olieprijzen veerden eveneens op na de crash op maandag. Een vat Amerikaanse olie steeg 6,5 procent in prijs tot 33,12 dollar. Brent werd 6,9 procent duurder op 36,72 dollar. Een dag eerder kelderden de olieprijzen rond 25 procent vanwege het mislukken van een productiedeal tussen oliekartel OPEC en Rusland en de prijzenoorlog die Saudi-Arabië heeft ontketend op de oliemarkt.

Air France-KLM

De Italiaanse regering heeft de maatregelen om de coronacrisis te bestrijden uitgebreid tot het hele land. Alle scholen en universiteiten in het land gaan met ingang van dinsdag tot 3 april dicht. Italië kampt met een snel stijgend aantal corona-slachtoffers. China meldde daarentegen voor de derde dag op rij geen nieuwe lokale besmettingen met het coronavirus buiten de provincie Hubei, het epicentrum van de virusuitbraak.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM vervoerde in februari bijna een kwart minder passagiers naar Azië vanwege het coronavirus. Ook op andere routes werden minder mensen vervoerd. De totale passagiersstroom viel 2,7 procent lager uit. KLM-baas Pieter Elbers waarschuwde dat de impact van het virus in maart groter is, omdat veel meer routes worden geraakt.

Basic-Fit

Basic-Fit kwam nog met jaarcijfers. De fitnessketen heeft zijn resultaten afgelopen jaar flink opgevoerd. Volgens topman Rene Moos profiteerde het bedrijf onder meer van zijn nieuwe abonnementensysteem.

De Europese en Amerikaanse beurzen leden maandag de grootste verliezen in jaren. De AEX-index eindigde 7,7 procent lager op 490,66 punten en de MidKap zakte 8,4 procent tot 740,03 punten. Frankfurt, Londen en Parijs raakten tot 8,4 procent kwijt. De beurs in Milaan kelderde 10 procent. De Dow-Jonesindex sloot 7,8 procent in de min op 23.846,35 punten. De brede S&P 500 leverde 7,6 procent in en techbeurs Nasdaq verloor 7,3 procent.

De euro was 1,1355 dollar waard tegen 1,1463 dollar op een dag eerder.