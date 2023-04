Witwasbestrijder Fourthline haalt €50 miljoen op

„We hebben nogal een tegenstander uitgekozen”, zegt topman en medeoprichter Krik Gunning over de €1700 miljard die naar schatting jaarlijks wordt witgewassen. „De fraudeurs blijven nieuwe manieren zoeken om geld wit te wassen en dus moeten wij ook blijven ontwikkelen.”

Fourthline helpt banken en andere financiële instellingen met het controleren van nieuwe klanten bij een digitale aanmelding. Het rekent onder meer Nationale Nederlanden, Bol.com en DeGiro tot zijn klanten. „Vroeger moest je naar een bankfiliaal komen en je paspoort laten zien. Je kreeg een kopje koffie en je rekening werd geopend”, legt Gunning uit. „Nu willen mensen dat via hun smartphone kunnen doen. Ons product moet dat simpel maken voor banken en klanten.”

Selfie

Het Nederlandse Fourthline, in 2018 opgericht en al in heel Europa actief, heeft technologie ontwikkeld die vast kan stellen of de persoon op de selfie dezelfde is als die op het paspoort. Ook deepfakes worden herkend. „We checken ook of iemand op een sanctielijst staat”, zegt Gunning. Op elke klant worden in totaal 210 checks uitgevoerd. Volgens Fourthline kan dat allemaal binnen één minuut.

Toezichthouders en wetgevers oefenen veel druk uit op financiële instellingen om aan anti-witwaswetgeving te voldoen. Met name banken hebben vele duizenden extra medewerkers moeten aannemen voor de intensieve controles. „De traditionele manier werkt niet”, oordeelt Gunning. „We moeten de fraude bestrijden met technologie. Zo kan het sneller, goedkoper en de kwaliteit is hoger.” Gunning vertelt dat zijn bedrijf ook technologie heeft ontwikkeld om te voorkomen dat rekeninggegevens aan een crimineel worden gegeven.

Patronen

Banken werken zelf ook al jaren aan een technologische oplossing. Ze monitoren nu al alle transacties van hun rekeninghouders op verdachte patronen, maar kunnen niet zien wat klanten bij andere banken uitspoken. Door alle transacties groter dan €100 van particulieren bij elkaar te vegen en op kruisverbanden door te lichten, hopen de grote Nederlandse banken de pakkans te vergroten.

Zakelijke betalingen worden sinds 2021 gecombineerd en bekeken door Transactie Monitoring Nederland (TMNL), een bedrijf dat de grote Nederlandse banken samen hebben opgericht. De banken willen ook transacties van particulieren monitoren. Onomstreden is dat niet. Een conceptversie werd zwaar bekritiseerd door de Raad van State (RvS) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), vanwege inbreuk op de privacy van burgers.