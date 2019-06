’Bezorgbedrijven kosten samenleving miljoenen’

Bezorg-zzp’ers krijgen volgens FNV tientallen miljoenen te weinig. Ⓒ DIJKSTRA BV

UTRECHT - Doordat ze maaltijdbezorgers niet in dienst nemen, maar via uitzendconstructies of als zzp’ers inhuren, kosten bezorgbedrijven de samenleving miljoenen. Dat stelt vakbond FNV, die berekende dat de bedrijven jaarlijks 28,7 miljoen euro te weinig afdragen aan inkomstenbelasting, sociale premies en pensioenopbouw.