FNV lijkt drukker met eigen voortbestaan dan met pensioendeal

Een van de vele FNV-protesten voor een beter pensioen. Nu er een akkoord ligt, blijkt erover stemmen een hele klus. Ⓒ HH/ANP

Het Ledenparlement van vakbond FNV stemt zaterdag over ons pensioen. Waarom ontaardde de vorige stemming in chaos? „Ze vlogen elkaar bijna in de haren, het liep net goed af.” Een rondgang langs kaderleden en bestuurders leert: dit is illustratief voor een vakbond die met zichzelf overhoop ligt.