Rechter boos: vrouw moet van gemeente alimentatie eisen bij man met schulden

Door Marlou Visser

Een vrouw moet van de gemeente bij haar ex om alimentatie vragen, ook al weet ze dat hij niks kan missen. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Een man en een vrouw hebben beiden een bijstandsuitkering, de man zit ook nog in de schuldsanering. Toch moet de vrouw van de gemeente naar de rechter stappen om kinderalimentatie te eisen van de man. De rechter in Haarlem is boos: zowel de man, vrouw als de samenleving wordt hierdoor onnodig op kosten gejaagd.