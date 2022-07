Bordeaux-wijn blijkt Brits te zijn ...!

V.L.n.r.: Erik de Mönnik (De Swarte Ruijter * in Holten), Erik van Loo (Parkheuvel ** in Rotterdam), Jef Schuur (Bij Jef * op Texel), Ronald van Roon (Calla's * in Den Haag), de net geïnstalleerde Djailany van de Laarschot (Nastrium in Helmond), Wilco Berends (De Nederlanden * in Vreeland), Jarno Eggen (De Groene Lantaarn ** in Staphorst), René van Brienen (Brienen aan de Maas * in Well), Lars van Galen (’t Lansink * in Hengelo), Thomas van Santvoort (Flicka * in Kerkdriel), Jos Grootscholten (Perceel * in Capelle aan den IJssel), Richard van Oostenbrugge (restaurant 212 ** in Amsterdam) en André van Alten (La Provence * in Driebergen). Djailany was net geïnstalleerd op Chateau Haut-Bailly in Léogan.

Ⓒ FOTO De Telegraaf