Wisseling van de wacht in raad van commissarissen ING

De Spanjaard Colombás is momenteel nog operationeel directeur van Lloyds Banking Group, waar hij in juli 2020 met pensioen gaat. Hulst komt uit Nederland en was jarenlang accountant bij EY. Naus, eveneens een Nederlander, is topman van Cardano Risk Management, een internationale risico- en pensioenspecialist. Eerder werkte hij voor ING.

Als de aandeelhouders van ING instemmen treden Hulst en Naus op 28 april direct toe tot het toezichtsorgaan van de bank. Colombás zou pas op 1 oktober beginnen. Zijn komst moet ook nog goedgekeurd worden door de Europese Centrale Bank (ECB). Dat laatste is voor de andere twee al gebeurd.