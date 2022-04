Alles duurder, maar pensioen mogelijk ook omhoog

Het nieuws dat bijna 20.000 ouderen de aanvulling op de AOW waar zij recht op hebben, meestal omdat zij na een periode in het buitenland geen volledige AOW hebben opgebouwd, niet ophalen hield de gemoederen flink bezig. Het kabinet gaat nu zelf actiever op zoek naar deze vergeten groep.

Energiebedrijven hebben hun tarieven de afgelopen maanden flink op moeten schroeven. Zij zien ook dat een verdubbeling of verdriedubbeling van het maandbedrag voor veel huishoudens problematisch is en maken zich zorgen. Niet alleen om de klanten met de laagste inkomens, maar ook middengroepen.

Autorijders voelden de pijn aan de pomp al een tijdje. Vrijdag was er wat verlichting, de accijns werd verlaagd. Dat scheelt toch ruim 17 cent de liter benzine, maar volgens consumentencollectief United Consumers zou de korting nog wel iets hoger worden. Helaas zitten de olieprijzen nog steeds in de lift.

Al heb je nog zoveel moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, het is geen goed idee om het aflossen van leningen maar even in de ijskast te zetten. Een man die met zijn toenmalige partner een doorlopend krediet voor slechts €3000 afsluit, waarop zij samen maandelijks €60 moeten aflossen, is wel een beetje laks. Ze gaan uit elkaar, hij geeft zijn nieuwe adres niet door en een paar jaar later ontslaan er betalingsachterstanden.

Het levert beiden uiteindelijk een negatieve BKR-notering op. Daardoor kan de man later met zijn nieuwe partner zijn hypotheek niet oversluiten naar een gunstigere rente. Dat levert hem maar liefst €130.000 nadeel op, berekent hij. Bij klachteninstituut Kifid vraagt hij of de Rabobank gedwongen kan worden de negatieve noteringen te verwijderen: het gaat allemaal maar om kleine bedragen. Het klachteninstituut weigert dat. Ook toen de man wel hoorde van de achterstanden, betaalde hij de achterstand niet meteen. Dat deden hij en zijn ex pas later, toen er al een deurwaarder op was gezet. De noteringen blijven staan.

Over hypotheken gesproken: de politie arresteerde de directeur van een landelijke hypotheekketen, Meesters in hypotheken, vanwege miljoenenfraude. In totaal zijn zelfs vijf personen zijn aangehouden op verdenking van grootschalige hypotheekfraude, valsheid in geschrifte, belastingfraude, witwassen en onterecht ontvangen van coronasteun.

Er is ook nog goed nieuws. Na jaren zonder plusje zit er eindelijk indexactie in het vat voor veel gepensioneerden. Per 1 juli kunnen veel fondsen hun uitkeringen verhogen.

Wat wel duurder wordt: op vliegvakantie. Het kabinet wil een extra vliegtaks van minimaal €24 instellen per ticket. Wordt vliegen zo weer voor de elite?

En ook al duurder: een huis kopen. Niet alleen omdat de prijzen zo enorm stijgen, maar ook de hypotheekrente gaat in snel tempo omhoog. Dat betekent ook dat starters minder kunnen lenen en dus bieden op een huis.