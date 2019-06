'Nieuwe doelstellingen TKH ambitieus'

TKH mikt nu voor de middellange termijn op een rendement op omzet (Return on Sales - ROS) van minstens 15 procent, van een eerdere bandbreedte van 12 tot 13 procent. De doelstelling voor het rendement op geïnvesteerd vermogen (Return on Capital Employed - ROCE) gaat naar een bandbreedte van 22 tot 25 procent, van een eerdere 21 tot 23 procent. Het huidige desinvesteringsplan van activiteiten met een totale omzet van maximaal 75 miljoen euro wordt uitgebreid tot een omzet van 300 miljoen tot 350 miljoen euro.

KBC spreekt van een ''materiële'' verhoging van de doelstellingen. De Belgische bank wijst erop dat TKH geen specificaties heeft gegeven over welke termijn het exact gaat. Het advies is buy en het koersdoel staat op 57 euro.

ING verklaarde positief te zijn over de berichten van TKH. De desinvesteringen kunnen de balans van TKH versterken of de oorlogskas voor overnames spekken. ING heeft een buy-advies met koersdoel van 65,50 euro.

Het aandeel TKH noteerde woensdag omstreeks 09.30 uur een plus van 4,4 procent op 50,15 euro. Daarmee was TKH de sterkste stijger in de MidKap.