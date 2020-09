VS leggen extra beperkingen op aan grootste Chinese chipmaker

Als Amerikaanse bedrijven zaken willen doen met SMIC zijn ze voortaan onderworpen aan regels die alleen gelden voor handel met ondernemingen die militaire toepassingen maken. SMIC is niet op de zogeheten 'entity list' geplaatst, wat betekent dat de beperkingen nog niet zo streng zijn als voor bijvoorbeeld de Chinese technologiereus Huawei.

De stap van Washington zorgt er waarschijnlijk voor dat de de bestaande spanningen tussen China en de VS verder toenemen. De economische grootmachten raakten eerder al verwikkeld in een handelsoorlog en liggen onder meer in de clinch over de situatie in Hongkong.

Het Chinese bedrijf zelf zegt nog geen officiële kennisgeving van de sancties te hebben ontvangen. In een verklaring benadrukt SMIC dat het geen banden heeft met de Chinese strijdkrachten. Ook maakt het bedrijf naar eigen zeggen helemaal geen producten voor militair gebruik.

De Nederlandse chipmachinefabrikant ASML is voor SMIC de belangrijkste leverancier. Volgens recente gegevens van persbureau Bloomberg gaat 11 procent van alle kapitaalinvesteringen van het Chinese bedrijf naar apparatuur van ASML. Andersom is SMIC slechts goed voor 0,12 procent van alle omzet van ASML.