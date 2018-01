5 alternatieven voor wie is uitgekeken op bitcoin

1. Ripple

Koers : $2,05

Marktkapitalisatie : $80 miljard

Ripple werd opgericht in 2012 in Silicon Valley. Net als bitcoin biedt Ripple een netwerk waarmee transacties gedaan kunnen worden, maar Ripple doet dat een stuk sneller dan bitcoin. Verschil is wel dat een partij toegang moet krijgen tot het netwerk. Dat maakt Ripple populair onder banken, onder meer HSBC, Bank of America en Santander maken gebruik van het netwerk. Een ander belangrijk verschil is dat het netwerk in handen is van het bedrijf Ripple, dat 60% van de Ripple-valuta in handen heeft.

2. Bitcoin Cash

Koers : $2829

Marktkapitalisatie : $48 miljard

Bitcoin Cash is in augustus 2017 ontstaan na een splitsing van Bitcoin. Het bitcoin-netwerk werd te traag om het aantal transacties te verwerken en er ontstond een ideologische discussie over hoe de capaciteit vergroot moest worden. Een deel van de bitcoingebruikers was het niet eens met de geboden oplossing, kopieerde het hele bitcoin-netwerk en besloot transacties anders te verwerken. Dat werd Bitcoin Cash.

3. Ethereum

Koers: $1374

Marktkapitalisatie : $133 miljard

In juli 2015 werd Ethereum opgericht, net als bitcoin gebaseerd op de blockchaintechnologie. Een belangrijk verschil is dat het via Ethereum heel gemakkelijk is om met software allerlei toepassingen voor het netwerk te maken, zogeheten ’smart contracts’, waardoor er veel meer mogelijkheden zijn dan met bitcoin. Via ethereum kunnen bijvoorbeeld contracten gesloten worden, of verzekeringen en zelfs huwelijksgeloften geregistreerd. „De mogelijkheden zijn bijna eindeloos”, zegt Justin Bons van Cyber Capital. Een netwerk van bedrijven, waaronder BP, Intel, Deloitte en ING, werkt aan toepassingen van Ethereum.

4. Cardano

Koers: $0,88

Marktkapitalisatie: $23 miljard

Cardano is een jonge loot aan de cryptomunten-stam, en bestaat pas sinds september 2017. Een aantal van de Cardano-oprichters was eerder betrokken bij Ethereum, daar laat de nieuwe munt zich ook het best mee vergelijken. Net als Ethereum richt Cardano zich op ’smart contracts’, al werkt het aan andere oplossingen voor onder meer een betere schaalbaarheid. Concrete toepassingen zijn er nog weinig, wel veel papers met theorie, zegt Justin Bons. „Tot nu toe is Cardano voornamelijk een interessant idee, maar wel een dat miljarden waard is geworden.”

5. NEM

Koers: $1,52

Marktkapitalisatie: $14 miljard

In maart 2015 zag NEM, voluit ’New Economy Movement’, het licht. NEM is volgens Justin Bons van Cyber Capital enigszins vergelijkbaar met bitcoin, maar transacties worden anders geverifieerd. Dat zou het netwerk wel zuiniger maken dan het energieslurpende bitcoin.