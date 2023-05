Dieven kregen vrij baan door uitleg via filmpjes

In de TikTok-filmpjes was te zien hoe modellen gemaakt tussen 2015 en 2019 eenvoudig te hacken en te stelen waren. Vorig jaar werden er in de VS daardoor bijna twee keer zo vaak Hyundai- en Kia-voertuigen gestolen vergeleken met wagens van andere fabrikanten met vergelijkbare bouwjaren.

Schikken claims

De Zuid-Koreaanse autobouwers schikken nu een reeks claims van partijen die vanwege de kwestie naar de rechter waren gestapt. Het is aan de rechter om die deal goed te keuren. Ruim 8 miljoen Kia's en Hyundai's in de VS was eerder al een upgrade beloofd die de problemen moet verhelpen.

Andere software Europa

Nederlanders die in een auto van Kia of Hyundai rijden, lopen geen extra risico dat hun auto wordt gestolen, lieten woordvoerders van de automerken eerder dit jaar al weten. In Europa wordt namelijk andere software gebruikt.