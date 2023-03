Premium Het beste van De Telegraaf

Dijsselbloem: ’Goed als ongezonde banken door deze crisis omvallen’

Jeroen Dijsselbloem: „Worden banken deze keer weer met belastinggeld gered of doen we het dit keer slimmer en beter?” Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De economie is nog steeds veel te afhankelijk van grote banken. Het zou daarom niet erg zijn als de onrust rond de bankensector leidt dat een vermindering van het aantal banken. Dat zegt Jeroen Dijsselbloem, oud-minister van Financiën en voormalig voorzitter van de eurogroep, in een gesprek met deze krant. „Nu komen de zwakheden bloot te liggen. Het is de vraag of het erg is dat ongezonde banken omvallen. Ik denk van niet.”