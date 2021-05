Coronacrisis bezorgt Lucas Bols flinke kater

De Amsterdamse destillateur verwacht dat de pandemie ook in de eerste helft van het nieuwe boekjaar impact zal hebben op de markten en resultaten. Lucas Bols behaalde een omzet van €57,3 miljoen, een daling van maar liefst 32%. De operationele winst daalde met bijna 52% tot €8,6 miljoen.

Uitdagend jaar

„Dit was een van de meest uitdagende jaren in de geschiedenis van Lucas Bols. De invoering van lockdownmaatregelen over de hele wereld viel min of meer samen met het begin van ons boekjaar. De impact van deze maatregelen op onze business werd nog vergroot door onze afhankelijkheid van de horeca. De significante voorraadvermindering bij distributeurs had ook een negatieve impact. Dit resulteerde in een omzetdaling van 32 procent ten opzichte van het vorige boekjaar”, zegt ceo Huub van Doorne.

„De vaccinatieprogramma’s die momenteel over de hele wereld worden uitgerold, bieden het vertrouwen dat de horeca in de meeste kernmarkten weer geleidelijk opengaat. We gaan onze investeringen in de merken per markt verhogen. Hoewel de trends duidelijk beter worden, is de pandemie nog altijd niet voorbij. We blijven ons daarom richten op kostenbeheersing en cashmanagement, met een deels structureel effect.”