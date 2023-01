Premium Het beste van De Telegraaf

Loongolf zet door, maar niet overal: ’Werkgevers piepen soms terecht dat het niet kan’

Door Connie de Jonge Kopieer naar clipboard

Medewerkers bij de Bijenkorf staakten voor meer loon. Ⓒ FOTO ANP/HH

Amsterdam - Aan een verdere stijging van de lonen valt in 2023 niet te ontkomen. Niet alleen omdat Klaas Knot, de baas van De Nederlandsche Bank zegt dat daar ruimte voor is. Ook omdat veel werknemers er nog niets of bijna niets bij hebben gehad. Maar niet overal is er ruimte voor een stevige salarisstap, constateren economen van de Rabobank.