Hoe Huub Vermeulen in 20 jaar bol.com tot succes maakte

Premium Financieel

Coop verdwijnt in Plus: ’Regionale super te klein om zich staande te houden’

Het Nederlandse supermarktlandschap wordt weer een stukje minder divers. De oranje logo’s van Coop verdwijnen de komende drie jaar, en worden vervangen door het groen van Plus. Het is de zoveelste kleinere grootgrutter die opgaat in een grotere supermarkt.