Hedgefondsen slaan net als in 2008 goud in

Hedgefondsen Elliott Management - de belager onder andere van AkzoNobel - Caxton Associates en Dymon Asia Capital hebben meer goud ingekocht, blijkt uit een overzicht van de Financial Times.

De waarde van goud is dit jaar 12% toegenomen. De AEX-index blijft dinsdag bij een slotstand van 509,83 punten steken op 15,7% verlies.

Goud behoorde tijdens de kredietcrisis van 2008 tot de best presterende beleggingen. Het fonds van John Paulson, Paulson & Co dat tegen de subprime-markt belegde, verdiende miljarden aan het goud tot de prijs naar $1900 steeg in 2011.