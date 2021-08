Rammstein-zanger beschuldigd van crypto-diefstal in kunst

De zanger claimt dat dit zijn eigen werk is, met toestemming opgenomen in de hallen van dit museum in Sint-Petersburg. Lindemann, buiten Rammstein ook al jaren actief als acteur en dichter, had een omvangrijke handel gemaakt van een optreden die hij enkele maanden daarvoor in het museum had gehouden.

Van de nummers en clips zijn door Lindemann telkens een uniek exemplaar vastgelegd op het digitale grootboek blockchain. Als non-fungible token of NFT gaat zo’n kunstwerk met uniek eigendomscertificaat online, en wordt daar verhandeld.

De man die Rammstein bekendheid gaf, en privé op $10 miljoen waarde wordt geschat, bood volgens de Hermitage een aantal daar opgenomen werken ten onrechte aan met zo’n geregistreerd eigendomscertificaat.

Cryptocertificaat van €100.000

Het Russische museum gaf aanvankelijk wel de toestemming om een video van een oud Sovjetlied op te nemen in zijn museale vertrekken. Maar de Duitse frontman mocht die beelden niet verder gebruiken, aldus de directie: „Het gaat niet alleen om het misbruik van intellectuele rechten. Het gaat om intellectuele agressie.”

Via zijn Instagram-account gingen van Lindemann tientallen van de certificaten van de hand, aldus de Hermitage, een van de grootste musea met de omvangrijkste kunst- en cultuurhistorische collecties. Fans konden voor bijna €300 een digitaal eigendomscertificaat kopen met portretten van de Rammstein-frontman.

De zanger verkocht ook voor €100.000 tien cryptocertificaten, die de koper het eigendomsrecht geven van een muziekvideo die Lindemann in de Hermitage had opgenomen.