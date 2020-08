B&S Group beschuldigd van dumping van medicijnen

Ⓒ ABBOTT

Handelshuis B&S Group is al een paar jaar verwikkeld in een juridische strijd in de VS. Partner H&H verspreidde daar medicijnen van farmaceut Abbott, een partij die ergens door B&S Group op de kop was getikt en in een andere verpakking was gestopt. De medicijnen doken onder meer op in apotheken en verzorgingshuizen in de staat New York, zo blijkt uit juridische documenten.