Kartelboete voor drukkerij Joh. Enschedé

De ACM legde de boete al vier jaar geleden op, maar de betrokken papierleveranciers voerden sindsdien een reeks van juridische procedures om de sanctie van tafel te krijgen en om publicatie daarvan te voorkomen.

Prijsafspraken

Uit onderzoek van ACM bleek dat de Amsterdamse dochter van Koninklijke Joh. Enschede JEA, samen met het Centraal Inkoopbureau (CIB) en XLPapier (XLP), prijsafspraken maakte om hun onderlinge concurrentie te beperken. CIB en XLP hadden met JEA afgesproken dat zij maximaal 5% onder de prijs van JEA zouden gaan zitten.

Tot 2006 was drukker van officiële papieren en documenten JEA de enige aanbieder van notarieel aktepapier in Nederland. In 2006 wilden ook CIB en XLP notarieel aktepapier verkopen aan notarissen. De concurrentie met voormalig monopolist JEA kwam toen op gang.

Maar in plaats van met elkaar concurreren, maakten JEA en CIB begin 2007 in het geheim afspraken over de prijs die notarissen moesten betalen voor het aktepapier. Medio 2008 sloot XLP bij deze afspraak aan. De overtreding eindigde op 16 april 2013. De afspraken hebben ruim zes jaar bestaan.

Boete

Na verschillende juridische procedures bedraagt de totale boete voor de ondernemingen 13.000 euro. Het CIB kreeg geen boete omdat ze de prijsafspraken bij de ACM als eerste heeft gemeld en het bedrijf daarom volledige clementie is toegekend. De boete voor XLP is verlaagd omdat zij als tweede clementie aanvroeg en goed heeft meegewerkt aan het onderzoek van de ACM.