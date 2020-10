Hoogte salaris niet zaligmakend in baankeuze

Werknemers willen inleveren voor hoger pensioen. Ⓒ Foto ANP/HH

Amsterdam - Salaris is voor werknemers de belangrijkste arbeidsvoorwaarde bij het kiezen voor een nieuwe baan, maar niet ten koste van alles. Mensen zijn zelfs bereid salaris in te leveren als daar langetermijnvoordelen tegenover staan als een betere werk-privébalans, uitzicht op een vast contract of een hoog pensioen.