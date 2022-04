Waarom olietanker Sunny Liger onder vuur ligt: vijf vragen

Buitenland

Schip met diesel gezonken bij Galapagoseiland Santa Cruz

Een tanker die geladen was met diesel is in de buurt van een van de ecologisch kwetsbare Galapagoseilanden gezonken. Het vrachtschip verdween volgens het staatsoliebedrijf Petroecuador in de golven bij Santa Cruz. Niet gezegd werd hoeveel brandstof het vervoerde en ook niet of er iets is weggelekt.