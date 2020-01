Coronovaris treft Damrak, Galapagos blijft overeind

De AEX sloot uiteindelijk 0,4% lager op 611,70 punten. De AMX sloot met verlies: -0,1% bij 942,98 punten.

Europa sloot verdeeld. De Franse CAC 40 ging 0,5% omlaag net als de Britse FTSE 100, maar de Duitse DAX leverde beleggers 0,05% winst op. De Duitse ZEW-index voor het beleggersvertrouwen verraste positief met een stijging naar 26,7 punten.

De negatieve toon werd in de ochtend in Azië al gezet, waar de meeste beurzen stevig lager sloten. Gevreesd werd voor een verdere uitbraak van het coronavirus, nu duidelijk is dat dit overdraagbaar is van mens tot mens. Vanwege het Chinees nieuwjaar gaan miljoenen op reis. Het virus is verwant aan het SARS-virus, dat in 2003 over de hele wereld ruim achthonderd levens eiste. Ook werd de kredietwaardigheid van Hongkong door kredietbeoordelaar Moody’s negatief bijgesteld.

Onderliggend goede groei

Het virus is een te eenvoudig excuus voor een negatieve stemming, nuanceert Simon Wiersman (ING). „We zien juist dat de economische ontwikkelingen iets positiever zijn. Zowel in de ontwikkelde als opkomende economieën.”

De markt volgde verder uitspraken van politieke en zakelijk leiders tijdens het World Economic Forum in Davos. President Trump wees op ongekend optimisme over de Amerikaanse economie.

Volg onze verslaggever Martin Visser ter plekke.

De Amerikaanse beurzen openden met 0,3% tot 0,5% verlies. Intel ging met 1,8% winst aan kop.

Brentolie verloor 0,7%. Onder valuta schoten beleggers terug naar veilige havens zoals de yen. De euro daalde licht tot $1,1093. Het pond steeg een fractie tot $1,3020 nadat Britse banencijfers aantrokken; de kans op een renteverlaging neemt af.

Tienjarige Nederlandse staatsschuld ging, in lijn met de Duitse, twee basispunten opwaarts tot -0,130%. Voor het eerst in zes jaar daalde de vraag naar bedrijfsobligaties in de eurozone.

’Geen normalisering rente’

De markt kijkt vooruit naar de ECB-vergadering. „Er zal vrijwel zeker geen normalisering van de rente komen”, zegt analist Arne Petimezas van AFS Group. Rond de zomer van 2019 had de rentemarkt veel mineur ingeprijsd. „Die is eruit gegaan”, aldus Petimezas.

De ECB zal naar verwachting van de analist in de tweede jaarhelft de obligatieaankopen stopzetten. „Ik verwacht dat de ECB ergens in de zomer het signaal geeft. Tot die tijd zal de ECB weinig doen, zij is bezig met de heroriëntatie op het beleid.”

Volgens de analist loopt de Europese conjunctuurcyclus nog steeds achter op de Amerikaanse cyclus. „Het zal in Europa nog wat langer goed gaan. Maar voor de Amerikaanse arbeidsmarkt verwacht ik een aanzienlijke terugval in groei van de werkgelegenheid gedurende het jaar”, aldus Petimezas van AFS Group.

De goudprijs zakte 0,5%. Bitcoin verloor 0,2% bij $8655.

Vanavond komen onder meer IBM en Netflix, terwijl chipmachinefabrikant ASML (+0,2%) het seizoen morgen in Nederland aftrapt. Onder andere Bloomberg peilde analisten: ASML zal naar verwachting „sterke” groei over het vierde kwartaal vertonen.

Heineken schuimt niet

Bij de Nederlandse hoofdfondsen belandde Heineken met een min van 2,9% onderaan bij de slotbel. Dit hing samen met het nieuws dat de bierverkopen in Vietnam stevig zijn gedaald na de invoering van hoge boetes voor het rijden onder invloed.

De banken hadden last van tegenvallende kwartaalcijfers van het Zwitserse UBS. ABN Amro en ING verloren 2,6% respectievelijk 0,8%.

Staalgigant ArcelorMittal eindigde 2,6% in het rood.

Informatieleverancier Relx won 0,4%, na door de Amerikaanse bank Citi op de kooplijst te zijn geplaatst.

Galapagos blonk opnieuw uit, profiterend van gunstige testresultaten voor zijn medicijn. Het biotechnologiebedrijf pakte er 2,6% bij en noteert dit jaar 16% winst.

Randstad verloor 0,4%. Het aantal uitzenduren in Nederland zakte op jaarbasis met 6%.

Bij de middelgrote fondsen sloot Air France KLM met 2,6% verlies onderin na berichten over het coronavirus. Het ontkende ’s middags een belang te nemen in het noodlijdende Malaysia Airlines.

Bekijk ook: Jaar van krimp voor uitzendbureaus

Dankzij een lovend getoonzet koopadvies van Degroof Petercam verkreeg de toeleverancier aan de chipsector ASMI 1,9% dagwinst. Corbion ging aan kop met 2,8% koerswinst.

Smallcap Pharming pakte bij het slot 1,6% winst. De biofarmaceut kreeg toestemming van de Europese toezichthouder EMA voor een nieuwe faciliteit voor het houden van gemodificeerde konijnen, ten bate van zijn Ruconest-medicijn.

Bij de kleine fondsen ging Esperite met nog eens 52,9% winst vooraan mee.

Afvalverwerker Renewi zette zijn beursplannen door en vroeg een notering aan het Damrak aan.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.