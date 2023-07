Minder woningbouw, toch nog technici nodig: ’vooruitzichten banen tot na 2025 uitstekend’

De vraag naar nieuwe utiliteitsgebouwen blijft daarentegen hoog, terwijl sectoren als de overheid, zorg en onderwijs een lichte krimp zien, aldus Bouwkennis. Dat betekent niet dat het aantal banen bij installatiebedrijven in deze sectoren teruglopen, zegt voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland, de branchevereniging.

„De lichte daling van het productievolume geeft techniekbedrijven de mogelijkheid om achterstanden in te lopen. De kans is dus groot dat de wachttijden afnemen. De vooruitzichten voor de periode na 2025 blijven uitstekend”, aldus Terpstra. „Het aandeel techniek in bouwprojecten blijft groeien.”

Door wettelijke eisen en de behoefte aan koeling groeit de vraag naar klimaatinstallaties. Daar profiteren met name bedrijven in de klimaat- en elektrotechniek van, aldus Bouwkennis.

„Elektrotechnisch installateurs zijn onmisbaar in de energietransitie”, aldus Terpstra, verwijzend naar de overstap van kolen, olie en gas naar elektrificatie, zoals van de hele energievoorziening.

Bekijk ook: Vaklui uit buitenland halen blijkt ingewikkeld

Het kabinet meldde in juni €123 miljoen uit te trekken voor betere samenwerking tussen het beroepsonderwijs en bedrijfsleven.