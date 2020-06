‘Banenklapper VS met korrel zout nemen’

Met meer dan 2 miljoen nieuwe Amerikanen banen in de voorbije maand erbij zaten economen er per saldo compleet naast. Er was vooraf juist een forse banenkrimp voorspeld. Ook de afname van de werkloosheid kwam als een grote verrassing. Vooraf was door economen juist op een flinke toename gerekend.

Volgens Philip Marey, econoom bij Rabobank, moet het rooskleurige banenrapport ‘met een korrel zout’ worden genomen. Hij wijst er op de meting van de arbeidsdata lastig is vanwege de onvoorspelbare impact die de versoepeling van de coronamaatregelen hebben. “Het is goed mogelijk dat de cijfers in mei bij het volgende banenrapport sterk worden bijgesteld. Het enige dat je met zekerheid kan zeggen is dat het dieptepunt op de Amerikaanse arbeidsmarkt achter de rug is, maar er is nog grote onzekerheid hoe snel het herstel zal doorzetten.”

Corné van Zeijl, analist bij Actiam benadrukt dat de enorme afwijking tussen de consensus en het werkelijke banencijfers ongekend was. „Bij het ADP-cijfer was al zichtbaar dat de Amerikaanse private arbeidsmarkt er veel minder slecht voorstaat in vergelijking met een maand eerder. Economen hadden daar de plank ook al mee misgeslagen. Het geeft echter vooral aan dat in deze coronaperiode voorspellen bijna onmogelijk is. Een werkloosheidspercentage van meer dan 13% van de beroepsbevolking is ook nog steeds dramatisch te noemen.”

Van Zeijl houdt eveneens een slag om de arm over hoe snel de Amerikaanse banenmotor weer gaat draaien. „Met de sterke toename van de banengroei zullen veel Republikeinen weinig geneigd zijn om voor een nieuwe steunbijdrage te gaan stemmen. Verder bestaat het risico dat vooral in de grote Amerikaanse steden waar het aantal besmettingsgevallen nog veel hoger is dan in Europa het coronavirus weer gaat oplaaien. Dat zal weer een negatief effect hebben op de werkgelegenheid. ”