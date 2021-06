Tienduizenden apneu-apparaten met risico’s in omloop

Het apparaat heeft problemen met geluidswerende schuim, die heel soms -volgens Philips gebeurde het bij 0,03% van de apparaten- kan afbrokkelen. Deeltjes van dat schuim kunnen dan bijvoorbeeld terechtkomen in het masker dat over de mond gaat. In sommige gevallen heeft dat klachten als misselijkheid en irritatie van de luchtwegen veroorzaakt.

Schoonmaakmiddelen

Philips waarschuwde hier in april al voor, maar meende toen nog dat het apparaat gewoon gebruikt kon worden, maar dat het schuim vervangen zou moeten worden. Het afbrokkelen van het schuim zou vooral plaatsvinden bij zeer hoge luchtvochtigheid en temperaturen en versterkt door gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen, zoals ozon, die vooral in de VS gebruikt worden.

Hoewel Philips altijd al het gebruik van dat soort middelen had afgeraden, wilde het toch alle apparaten voor eigen rekening terugroepen, zei bestuursvoorzitter Van Houten in april. Hij zei daarbij dat Philips ‘de patiëntveiligheid voorop stelt' en ‘we niet eerst verzeild willen raken in een discussie over wiens verantwoordelijkheid dit is'.

Sindsdien is echter ook duidelijk geworden dat er bij dat afbrokkelproces chemische gassen vrij kunnen komen die ongezond zijn, zo meldde het maandag wat voor Philips aanleiding was om gebruikers op te roepen helemaal te stoppen met de apparaten. Dit ondanks dat er zijn geen gevallen bekend zouden zijn van mensen die daadwerkelijk last hebben gehad van klachten die door die gassen kunnen komen. ,,Het zijn geen hoge concentraties die kunnen vrijkomen”, zegt een woordvoerder. ,,We moeten echter uitgaan van ‘worstcasescenario’s’ en dan zie je dat er bepaalde normen overschreden kunnen worden. En dan gaat het ook over kankerverwekkende en giftige stoffen.”

Rare suggestie

De ApneuVereniging zegt ‘volledig achter de terugroepactie’ te staan, maar wil ook graag een oplossing van Philips zien. Waarnemend voorzitter Gerjan Heuver vindt het ‘een rare suggestie om maar even te stoppen met het apparaat tot dat je met de dokter hebt overlegd’. ,,Je wordt er niet blij van zo’n apparaat, maar mensen die zo’n ding gebruiken, hebben hem hartstikke hard nodig”, zegt Heuver die schat dat ongeveer een kwart van de ongeveer 220.000 mensen met apneu in Nederland, een product van Philips gebruiken. ,,Die oplossing daarvoor, die moet van Philips komen.”

Philips raadt mensen aan contact op te nemen met hun arts, die dan volgens het bedrijf moet adviseren om te stoppen, een alternatief te gebruiken of toch door te gaan met het apparaat. Apparaten van een nieuwe generatie van de Dreamstation, die kort geleden is geïntroduceerd, zouden geen last hebben van het euvel aangezien dat schuim er niet meer in verwerkt is.

In de oude apparaten wil Philips het schuim vervangen voor een veilig alternatief, maar het is onduidelijk hoe lang dat gaat duren. De woordvoerder van Philips laat weten dat het bedrijf nog in gesprek is met de overheid over de aanpassingen die nodig zijn.

Wereldwijd heeft Philips zo’n 15 miljoen van deze apparaten verkocht, waarvan momenteel volgens de woordvoerder nog tussen de 3 en 4 miljoen exemplaren in gebruik zijn. Ondanks dat het inmiddels een half miljard uittrekt om die terugroepoperatie te bekostigen, denkt het niet dat het zijn winstverwachting voor dit jaar zal moeten bijstellen.